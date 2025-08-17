Asesinato de Camilo Ochoa conmociona a Morelos

La noche del pasado sábado 16 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos dio a conocer el asesinato del creador de contenido Camilo Ochoa Delgado "El Alucín" al interior de su casa en la colonia Lomas de Cuernavaca en el municipio de Temixco.

De acuerdo con información oficial, los vecinos habrían reportado múltiples detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio, donde luego de un rato, elementos de seguridad y de asistencia médica confirmaron su deceso por impactos de bala. Asimismo, a través de un comunicado, la Fiscalía señaló que se están siguiendo los protocolos de investigación para dar con los responsables y esclarecer la situación.

Ochoa era reconocido en redes sociales por compartir en su cuenta de TikTok contenido sobre su pasado como exmiembro del Cártel de Sinaloa, en un intento por concientizar y advertir a las nuevas generaciones sobre las consecuencias que trae involucrase con el crimen organizado.

Usuarios filtran videos de Camilo Ochoa respondiendo a amenazas

Luego del fallecimiento del influencer sinaloense de 42 años, diversos usuarios y medios de comunicación compartieron en redes sociales algunos videos en los que Ochoa hablaba sobre las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado de Sinaloa y los estragos que deja la actividad delictiva en las empresas y el pueblo mexicano.

Algunos de los fragmentos de estos videos publicados en TikTok, muestran al creador de contenido respondiendo a comentarios de advertencia y mensajes de presuntas amenazas que usuarios anónimos dejaban en su perfil. "Ve a Culiacán, te están esperando", escribían.

Ante tal comentario, Ochoa respondía de manera burlona y con risas irónicas: "Es la misma distancia de aquí a Culiacán que de Culiacán para acá. Si tantas ganas tienen, vénganse, vénganse, aquí también hay con queso", develando la "guerra digital" que el creador de contenido enfrentaba con los miembros de otras facciones criminales.

Por otro lado, en una reciente entrevista realizada por la periodista Adela Micha, el influencer reveló haber tenido roces con algunos miembros de grupos criminales, de quienes recibió, en numerosas ocasiones, amenazas desde diciembre del año pasado.

Finalmente, este suceso sorprendió a gran parte de la comunidad local y digital, pues vuelve a poner sobre la mesa la autenticidad de los volantes distribuidos en Culiacán en enero de 2025, en los que su nombre figuraba en la lista, vinculándolo como colaborador financiero de la facción de "Los Chapitos", junto al cantante Peso Pluma y el influencer Markitos Toys.