Asesinado a tiros influencer vinculado al Cartel de Sinaloa

Camilo Ochoa, youtuber vinculado al Cártel de Sinaloa (CDS), fue asesinado a tiros este sábado en su residencia en el Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el Municipio de Temixco, Morelos.

Según los reportes, la esposa del influencer fue quien alertó a las autoridades del ataque que sufrió Ochoa, alrededor de las 17:00 horas.

En redes sociales circularon fotografías del cuerpo de Ochoa tendido sin vida en el piso de su bao, en la que se pueden apreciar las mismas prendas y alhajas que portaba en los últimos videos que compartió en su perfil de Facebook.

Las fotografías revelan que el ataque se habría perpetrado desde afuera del baño, cuya puerta de madera quedó agujereada por el impacto de al menos 7 balas.

Los reportes de medios locales apuntan a que el responsable habrÌa sido un sicario que entr a la casa de Ochoa, lo atac y luego abandonó el domicilio.

El influencer ganó fama en redes sociales por su contenido sobre narcotráfico, en el que abiertamente hace referencia a su rivalidad con la faccin "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

Ochoa se identificaba como ex colaborador del CDS, y en su biografa de redes sociales señalaba que "la vida le dio una segunda oportunidad de hacer las cosas bien".

En enero de este ao, "El AlucÌn" apareci junto con otras figuras reconocidas del entretenimiento, como Peso Pluma, Markitos Toys, Gail Castro, Fidel Castro y Ana Gastelum en volantes que fueron arrojados desde un helicóptero en zonas de Sinaloa.

"A la ciudadana en general estas personas no son inocentes, les pedimos de la manera mas atenta se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido ya que estas personas financian a los sapitos no ms abusos al pueblo", rezaba la circular.

Durante una entrevista, Ochoa sostuvo que los que aparecen en ese volante eran inocentes y víctimas de una campaña de difamación promovida por la agrupación delictiva encabezada por Ismael "El Mayo" Zambada, y que habra sido alentada por problemas de índole personal, sin "motivos de fondo".