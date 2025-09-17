Noticias

Elimina Netflix plan básico sin anuncios

Conoce cómo afectará la eliminación del plan básico de Netflix a los usuarios mexicanos.
  17 / Septiembre / 2025
Netflix informó a sus usuarios en México que a partir del próximo 12 de octubre eliminará su plan básico sin anuncios, que tenía un costo mensual de 169 pesos y permitía su uso en una pantalla.

Los suscriptores de este plan serán migrados automáticamente al plan Estándar con anuncios, que cuesta 119 pesos al mes y ofrece calidad Full HD con acceso en dos dispositivos simultáneos.

