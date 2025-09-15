Netflix elimina plan básico sin anuncios en México

Netflix inform a sus usuarios en México que a partir del próximo 12 de octubre eliminará su plan básico sin anuncios, que tenía un costo mensual de 169 pesos y permitía su uso en una pantalla.

Los suscriptores de este plan serán migrados automáticamente al plan Estándar con anuncios, que cuesta 119 pesos al mes y ofrece calidad Full HD con acceso en dos dispositivos simult·neos.

Alternativamente, los usuarios pueden elegir el plan Estándar sin anuncios por 249 pesos o el plan Premium, con resolución 4K y hasta cuatro pantallas simultáneas, por 329 pesos al mes. También está la opción de cancelar la suscripción.

Este cambio forma parte de una estrategia global de Netflix para impulsar su modelo con publicidad y diversificar sus ingresos, pues esta modalidad con anuncios ya representa el 55 por ciento de las nuevas suscripciones en los mercados donde está disponible.

La plataforma busca ofrecer una opción más económica con pausas publicitarias, mientras incentiva a los usuarios a elegir planes sin anuncios por un costo mayor.

El mercado de video bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) en México tuvo un repunte del 6.3 por ciento en 2024, llegando a 14.3 millones de suscripciones, seg?n un estudio de 2025 de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Este segmento incluye plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video, que cobran una cuota periódica para acceder a contenido audiovisual.