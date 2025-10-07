Congreso de México avanza iniciativa para reforzar las aduanas del país

Los cambios en la Ley Aduanera de México que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer y modernizar las aduanas y combatir la evasión fiscal avanzaron el martes en la Cámara de Diputados, en medio de los recientes escándalos por el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México que ha le costado enormes pérdidas al erario público.

La iniciativa, que aún tendrá que avalarse en el Senado, incluye mayores requisitos para el control y la vigilancia de agentes aduanales, los cuales han estado involucrados en muchos de los caso más recientes de corrupción, en los que también se han visto involucrados marinos, funcionarios y empresarios.

La actual reforma establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada 3 años. Además establece la creación del Consejo Aduanero, el cual estará presidido por el secretario de Hacienda y estará encargado de otorgar, suspender y cancelar la patente, así como de la inhabilitación del agente o la agencia aduanal.

La iniciativa también fija un procedimiento simplificado para empresas de mensajería y paquetería que realizan despacho aduanero e impone sanciones más severas a la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos necesarios.

Los partidos de oposición consideraron que las medidas pueden restar competitividad a México y no abordarán los principales problemas de corrupción que se dan en las aduanas, actualmente en manos de los militares.