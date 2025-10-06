Empresarios advierten riesgos en caso de aprobarse la Ley Aduanera

Para el sector privado, los cambios hechos a la Ley Aduanera son insuficientes para generar certeza jurídica, por lo que advirtieron de diversos riesgos.

En diferentes conferencias de prensa, organismos como la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y la Cámara Nacional del Hierro y del Acero, señalaron que si bien hay prácticas que desterrar es necesario dar certidumbre.

Es necesario que "se cuente con la certeza jurídica de que con esta ley se podrá seguir atrayendo producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, para mantener los negocios de estos setores y se genere empleo, sin que se fomente la corrupción en el personal de aduanas, ni que se retrasen los procesos que impacten en las operaciones aduaneras", aseveraron algunas mediante diversos encuentros con medios

Mientras que, en un comunicado, Amacarga indicó que la iniciativa generará mayor transparencia y control, plantea medidas para evitar la simulación de exportaciones y eludir el pago de impuestos, lo que podría aumentar la recaudación fiscal, mejorar la competitividad al reducir costos y fortalece la seguridad nacional al esperarse mejorar el control sobre mercancías peligrosas o ilegales.

Sin embargo, aseveró que hay un aumento que de responsabilidades para los agentes aduanales, porque plantea ellos "sean responsables solidarios de la correcta determinación y pago de contribuciones, lo que podría aumentar su carga y responsabilidad, así como sus costos operativos y tiempos de despacho, alentando el movimiento del comercio exterior".

La Amacarga añadió que "la digitalización y modernización de los procesos aduaneros podrían ser complejas y costosas para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas".

Hay riesgo de burocracia excesiva y de tiempos mayores de espera en las aduanas; se podría afectar la competitividad de algunas empresas que no estén preparadas para cumplir con los nuevos requisitos y regulaciones.