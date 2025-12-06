Los mexicanos compraron con una mejor estrategia

La edición 2025 de El Buen Fin confirmó un cambio significativo en los hábitos de consumo en México, donde los compradores se muestran mejor preparados, más informados y con decisiones de compra más estratégicas. De acuerdo con el estudio elaborado por la Asociación de Internet MX y la firma Offerwise, el 85% de los participantes declaró planear con anticipación sus compras y realizar comparaciones antes de adquirir cualquier producto.

¿Cómo ha evolucionado el comportamiento del consumidor mexicano?

El análisis reveló que el consumidor mexicano ha alcanzado un alto nivel de madurez, convirtiéndose en un actor plenamente racional y omnicanal. Aunque el 63% de las compras se concretó en tiendas físicas, la mayoría de las decisiones se tomaron tras investigaciones previas en internet, lo que consolidó la compra híbrida como el comportamiento dominante de este año.

El 66% de los encuestados dijo haber consultado portales web antes de comprar, mientras que un 53% acudió previamente a tiendas físicas para comparar precios y características. Esto obliga a los comercios a mantener coherencia entre inventarios, precios y disponibilidad tanto en plataformas digitales como en los puntos de venta tradicionales.

Detalles sobre la compra híbrida en El Buen Fin 2025

El estudio también reveló que las plataformas digitales —incluyendo redes sociales, donde el 28% investigó— se han convertido en herramientas clave para validar ofertas.