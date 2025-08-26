Llaman a pactar arancel a autos

Para el sector automotriz mexicano cambiar el destino de sus exportaciones ha sido una tarea con escasos avances, por lo que frente a las presiones de Estados Unidos es mejor apostar a un acuerdo de entendimiento en materia arancelaria, coincidieron especialistas.

En el caso de los automóviles de turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el transporte de personas, en junio de este año el valor de las exportaciones representó el 76.7 por ciento del total de envíos, contra el 70 por ciento del mismo mes en 2024, de acuerdo con los últimos datos disponibles en Banco de México (Banxico).

En el caso de partes y accesorios para autos, como defensas, frenos y cajas de cambios, en un año, la participación de Estados Unidos como receptor de las exportaciones mexicanas pasó del 92 por ciento al 88.2 por ciento.

En contraste, otros mercados o se mantienen prácticamente sin cambios o incluso reducen su participación a la hora de mandar productos del sector automotriz.

Por ejemplo, Canadá, país con el que se comparte el T-MEC, los datos a junio de las exportaciones de vehículos para personas permanecieron prácticamente sin cambios, con una participación de entre 11.2 y 11.8 por ciento.

Entendimiento

Osmar Zavaleta, profesor investigador en Egade Business School, consideró que en casos como la industria automotriz difícilmente

se puede pensar en sustituir el destino de las exportaciones, por lo que sería más viable encontrar un acuerdo de entendimiento, debido también a la necesidad estadounidense de los insumos mexicanos.

"Creo que, lo que tendríamos que estar viendo es cómo se están comportando la demanda de los productos en los que México ha

desarrollado excelentes capacidades, está el sector automotriz, el metal-mecánico, los enseres domésticos, dispositivos médicos, de alguna forma el sector agroindustrial.