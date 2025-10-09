Cambio de horario: ¿cuándo es y en qué estados aplica?

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas regiones del país están a punto de experimentar el próximo cambio de horario estacional. No obstante, en gran parte del territorio nacional este cambio ya no aplica.

Conforme a las normas establecidas por el H. Congreso de la Unión en la Ley de Husos Horarios Federales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, y reformada el 29 de noviembre siguiente, menciona que únicamente en la frontera norte del país se aplicará un horario estacional.

El motivo de este cambio seleccionado sólo para las regiones del norte del país se debe a la sincronización con Estados Unidos, para facilitar la coordinación comercial, laboral y social, manteniendo la armonía económica.

¿Cuándo es y en qué estados aplica el cambio de horario?

El Gobierno de México menciona que el primer cambio de horario del año se vivió a partir del segundo domingo de marzo a las 2:00 horas. Por lo tanto, este concluirá el primer domingo de noviembre.

El próximo cambio de horario por ende sería el 2 de noviembre a partir de las 2:00 horas.

Y esto aplica solo en estados y municipios como:

Chihuahua: En municipios como Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: En sus municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: En la Ciudad de Anáhuac

Tamaulipas: Municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Baja California.