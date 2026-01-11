Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un cambio de horario en su conferencia matutina "Mañanera del Pueblo" de este lunes 12 de enero de 2026. "Este lunes 12 de enero, la conferencia de prensa cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am", informó la titular del Ejecutivo en sus redes sociales.

La presidenta no dio detalles de por qué la conferencia no está programada para iniciar a las 7:30, como de costumbre.

Detalles sobre el cambio de horario de la mañanera

El viernes en gira de este fin de semana en Guerrero, Sheinbaum Pardo reveló que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente tener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses, y en caso de ser necesario una llamada telefónica con el presidente de ese país, Donald Trump.

Lo anterior se da en medio de las amenazas que ha hecho su homólogo estadounidense para hacer operaciones en el territorio nacional contra los cárteles mexicanos.

Sheinbaum instruye a canciller sobre comunicación con EE.UU.

La nueva llamada sería la número 15 que sostiene con su homólogo, y la cual se da tras las amenazas de una intervención en territorio mexicano y la invasión que hicieron las autoridades estadounidenses en Venezuela para la captura a Nicolás Maduro.