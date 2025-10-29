Debate México eutanasia legal

Mañana 29 de octubre del 2025, en la Cámara de Diputados presentarán la iniciativa para expedir la Ley Trasciende, para regular la eutanasia en México y evitar que se criminalice a quienes deciden morir dignamente, que es impulsada por Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido del Trabajo, anunció la diputada Laura Ballesteros.

La legisladora emecista confió en que pueda aprobarse en este periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja, y detalló que la iniciativa fue elaborada por Samara Martínez, quien fue desahuciada, y es apoyada por 123 mil ciudadanos.

"Será una iniciativa presentada por distintos grupos parlamentarios, estamos haciendo ese trabajo, está Morena, está el PT, está Movimiento Ciudadano, y creemos y confiamos que se va a poder aprobar. Me preguntan qué cuándo, yo más bien les diría a ellos, y les respondería a ellos la pregunta, ¿cuándo? Porque Samara no tiene su tiempo. Entonces, yo espero que se pueda aprobar en este periodo ordinario", dijo.

¿Cuál es el contexto de la Ley Trasciende?

Explicó que Samara tiene 31 años y daño crónico renal. "Le quedan meses de vida, y desde los 20 años, desde hace una década está luchando contra la enfermedad, y hoy está desahuciada", dijo Ballesteros.

"Ante esa lógica, ella lo que está buscando es que con la Ley Trasciende, trascender y en vida legarles a las personas que viven todos estos dolores y esta tragedia, en sus familias y en su persona, que tenga la posibilidad de que el Estado no los persiga y no los criminalice por tomar una decisión de morir dignamente", expresó.

¿Qué objetivos tiene la iniciativa?

Expuso que el objetivo de regular la eutanasia por medio de una ley, es "garantizar una muerte digna. Y eso es lo que en derecho se va a tratar de buscar".

Finalmente, Laura Ballesteros aseveró que en otros países católicos, como es México, se ha regulado la eutanasia, ya que no deben chocar ambos temas. "Está Uruguay, por ejemplo, que recientemente acaba de votar la Ley de Eutanasia, está Argentina, está España, es decir, tenemos países con una fuerte religión católica que se han atrevido a regularlo, porque una cosa no tiene que ver con la otra", afirmó.