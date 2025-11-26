Prohiben vapeadores

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición absoluta de vapeadores en México. El dictamen fue respaldado por 27 votos de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra; además, se registró una abstención.

¿Qué establece la reforma?

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla penas de uno a ocho años de prisión para quienes adquieran, fabriquen, comercialicen o promuevan el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores. También prevé multas que pueden alcanzar las dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

¿Qué sanciones se aplicarán?

El documento establece sanciones para toda la cadena de producción y distribución, incluyendo preparación, mezclado, envasado, almacenamiento, importación, exportación y transporte con fines comerciales. Incluso la publicidad o propaganda destinada a fomentar su consumo será castigada penalmente.