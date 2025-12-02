Senado y empresarios de Texas analizan revisión de T-MEC

Las Comisiones Unidas de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado mexicano se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, para analizar las perspectivas de la renegociación del tratado comercial y el impacto económico del mismo.

¿Qué se discutió en la reunión sobre el T-MEC?

La delegación norteamericana fue encabezada por la alcaldesa de San Antonio, Texas, Gina María Ortiz Jones, quien agradeció la hospitalidad del Senado mexicano, y compartió que esta reunión es su primera misión internacional como alcaldesa, y le fue grato conocer tantos lazos culturales, históricos y económicos que unen a ambos países. "Estados Unidos es un aliado estratégico, y tenemos valores, por lo que, si trabajamos bajo esa óptica y con una ruta definida, sin duda llegaremos más lejos", añadió.

Luis Rodríguez, presidente de la Cámara Hispana de San Antonio, apuntó que esta misión comercial es muy relevante, por la estratégica relación entre México y San Antonio en materia económica y en el impacto que podría tener en la Cámara y los aliados en México.

Acciones del Senado mexicano en la renegociación del T-MEC

Rebeca Clay-Flores, Comisionada del Precinto 1 del Condado de Bexar en Texas, estimó que además de hablar de economía, que es muy relevante, también se tiene que hablar de crimen, de la cultura, de infraestructura. "La locura del presidente norteamericano no es apoyada por la mayoría de los norteamericanos. Por eso es importante hablar de los latinos en Estados Unidos".

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, indicó que el diálogo es vital porque a México y a Estados Unidos los unen lazos mucho más fuertes que los económicos y, en el caso de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, es un referente de liderazgo, emprendimiento y visión estratégica.

Impacto de la Cámara de Comercio Hispana en la economía

Por ello, dijo, "el encuentro no es un simple acto protocolario, sino una actividad de retroalimentación valiosa en un momento de inflexión en el que se avecina la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que es columna vertebral de nuestra prosperidad regional".

Apuntó que México y la comunidad hispana en Estados Unidos no son socios circunstanciales, sino aliados llamados a escribir juntos la próxima fase de una historia compartida, por lo que es necesario detonar alianzas que complementen ambas economías, sobre todo en sectores estratégicos como el energético, petroquímico, la industria automotriz, de semiconductores, de electromovilidad, farmacéutica, entre otros.