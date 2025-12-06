Lanzan norteamericanos criticas al fisco mexicano

La Cámara de Comercio de Estados Unidos lanzó fuertes críticas contra el fisco mexicano en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), prevista para 2026. Neil Herrington, vicepresidente para las Américas del organismo, afirmó que empresas estadounidenses de distintos sectores enfrentan "prácticas coercitivas y abusivas" por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha generado un creciente clima de preocupación entre inversionistas.

¿Qué críticas hizo la Cámara de Comercio de Estados Unidos?

El representante empresarial advirtió además que las recientes reformas constitucionales impulsadas en México han creado obstáculos para la independencia judicial y la autonomía regulatoria. Según explicó, estos cambios amenazan la transparencia y la protección de los inversionistas estadounidenses, elementos que considera fundamentales para el buen funcionamiento del acuerdo comercial.

Herrington recordó que el TMEC ha sido decisivo para sostener más de 13 millones de empleos en Estados Unidos y que más de 100 mil pequeñas y medianas empresas dependen del comercio con México y Canadá. Por ello, afirmó que cualquier deterioro en el clima de inversión dentro de la región afecta directamente la seguridad económica de América del Norte.

Impacto de las reformas constitucionales en la inversión

El directivo también denunció que los tres países han incumplido compromisos del tratado. En el caso de México, señaló deficiencias en sectores como agricultura, energía, comercio digital, propiedad intelectual y servicios financieros.

También mencionó fallas de Canadá en temas como acceso a productos lácteos y comercio digital, y criticó la política arancelaria de la propia administración Trump, al considerar que contradice el principio de libre comercio del TMEC.

Compromisos incumplidos del TMEC por parte de México

Ante este escenario, la Cámara de Comercio pidió que Estados Unidos impulse una revisión "transparente y ordenada" del acuerdo, con el objetivo de brindar mayor certidumbre a los inversionistas. La revisión de 2026 se perfila como un momento decisivo para la integración económica regional, especialmente después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el TMEC podría expirar si no se renegocia bajo nuevos términos.