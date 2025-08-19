Rechaza Gutiérrez Müller vivir en barro madrileño

Ante reportes de que reside en España, Beatriz Gutiérrez Müller afirmó que no se ha ido a vivir a España ni a ningún otro lado.

En un mensaje en X, la historiadora aseguró que el fin de semana fue a visitar a su esposo, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, a Palenque, Chiapas.

"El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta- están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién", dice el mensaje.

"Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá".

"Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar".

"Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto".

"Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO".

"Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso".

Gutiérrez Müller agregó que en México ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores.

"¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene".

"Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya.¿Quieren más aclaraciones?".

"¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso".

Grupo REFORMA publicó que el diario ABC reportó que Gutiérrez Müller reside ya en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, La Moraleja, para vivir con su hijo Jesús Ernesto.

A la investigadora se le identificó como la verdadera autora de la carta que AMLO envió a España en 2019 para que pidiera perdón por atrocidades de la Conquista.

Ella vive en México, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller vive en México.

Tras el reporte del periódico español ABC de que la historiadora reside en España, la Mandataria mexicana aseguró que ella sabe que vive en territorio mexicano.