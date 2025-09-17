Pensión Bienestar: ¿quiénes reciben pago este 17 de septiembre?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pensión Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de personas en toda la República Mexicana, se entrega de forma bimestral y se puede retirar en cualquier Módulo del Bienestar.

Es una serie de programas los cuales van dirigidos a diferentes grupos, cada uno con características diferentes, fueron implementados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continúan vigentes en la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Quiénes reciben deposito hoy miércoles 17 de septiembre?

Después de que ayer 16 de septiembre la dispersión de pagos parará por las fiestas patrias, hoy 17 de septiembre los depósitos se harán de forma normal, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy los apellidos beneficiarios serán los que inicien con las letras "N","Ñ" y "O".

¿Qué programas Bienestar reciben deposito hoy?

De acuerdo con el mismo calendario, a lo largo de todo el mes de septiembre, serán diferentes programas los que tendrán su depósito, desde "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras".

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Aunque se depositan el mismo día, el monto de cada uno es diferente, y evidentemente los requisitos para ser parte también lo fueron, esta es la cantidad que recibirán correspondiente al quinto pago del año:

Pensión Adultos Mayores: el monto es de 6,200 pesos.

Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar es de 3,200 pesos.

Mujeres Bienestar: el depósito será de 3,000 pesos.

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos.

Consejos para beneficiarios de Pensión Bienestar

Recuerda que el apoyo se otorga de forma bimestral, mantén tu tarjeta en buen estado y con la información lo más actualizada posible, podrás retirar en cualquier Módulo del Bienestar (sin cargos o comisiones) o en otros bancos (con comisión), en caso de que no quieras retirar tu dinero, el depósito seguirá intacto en la tarjeta sin ningún tipo de problema, sólo tú eres responsable de tu tarjeta y dinero.