¿Cuándo publicarán el calendario de pagos de la Pensión Bienestar?

Con el cierre del mes de agosto, miles de beneficiarios se preparan para recibir el próximo depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar septiembre 2025, que incluye a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El interés por conocer las fechas exactas de dispersión ha aumentado, ya que se trata del quinto depósito del año, a sólo un bimestre de concluir el ciclo de pagos 2025.

De acuerdo con información reciente, el calendario oficial de pagos será dado a conocer durante los primeros días de septiembre por parte de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se anticipa que las fechas de dispersión serán similares a las de bimestres anteriores, basándose en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. La distribución estimada es la siguiente:

- Letra A: lunes 1 de septiembre

- Letra B: martes 2 de septiembre

- Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

- Letras D, E, F: viernes 5 de septiembre

- Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre

- Letras H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre

- Letra L: jueves 11 de septiembre

- Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre

- Letras N, Ñ, O: martes 16 de septiembre

- Letras P, Q: miércoles 17 de septiembre

- Letra R: jueves 18 y viernes 19 de septiembre

- Letra S: lunes 22 de septiembre

- Letras T, U, V: martes 23 de septiembre

- Letras W, X, Y, Z: miércoles 24 de septiembre

Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la titular Ariadna Montiel Reyes.

El monto a recibir varía dependiendo del programa social al que se encuentre inscrito cada beneficiario.

Estos recursos están destinados a cubrir el bimestre septiembre-octubre. Los importes actualizados para 2025 son los siguientes:

- Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

- Programa de Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos

- Programa Mujeres del Bienestar: $3,000 pesos bimestrales