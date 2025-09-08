Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago este 8 de septiembre?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció a finales de agosto que continuará la dispersión de diferentes programas sociales, además de abrir convocatoria para ser parte de otros.

La Pensión Bienestar empezó la dispersión de pagos la semana pasada, la serie de programas que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, continuarán a lo largo del mes.

¿Quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos hoy?

Hoy 8 de septiembre, de acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría del Bienestar los apellidos que empiecen con la letra "G" podrán retirar la ayuda de 6200 pesos, sólo si están inscritos al programa Pensión Bienestar Adultos Mayores.

¿Qué es Pensión Bienestar Adultos Mayores?

La Pensión Bienestar Adultos Mayores es uno de los programas sociales que sigue apoyando el Gobierno de México, el cual busca mejorar la protección social de toda la población adulta mayor de 65 años, a través de un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales, que se entregan de manera directa y se puede retirar de manera sencilla.

¿Pensión Bienestar es el único programa que recibe depósito este mes?

No, las personas adultas mayores de 65 años no son las únicas que podrán retirar su ayuda económica, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, este mes "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" también recibirán su respectivo depósito.

¿Cómo saber qué módulo del bienestar está cerca de mi casa?

Para realizar el retiro del dinero, tienes varias opciones, ya sea en otros bancos con un costo de comisión o directamente en algún Módulo de Bienestar, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16:30 horas.

Para conocer qué Módulo del Bienestar está cerca de tu hogar, debes ingresar a la página Secretaría del Bienestar, luego al apartado Sucursales del Bienestar y seleccionar tu identidad, allí aparecerán todos los bancos disponibles junto con la dirección y el mapa.