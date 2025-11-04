Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe pago este 4 de noviembre?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a todos los adultos mayores de 65 años o más en todo el país.

Este pago es el último del año, correspondiente a los meses de noviembre - diciembre. No sólo adultos mayores serán beneficiados, también personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

¿Cuál es el calendario de pagos?

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió en redes sociales el calendario oficial de pagos para todo este mes. De acuerdo con esa información, hoy martes 4 de noviembre, la letra beneficiada es la "B".

El depósito se hará a las tarjetas del Bienestar, lo que permite retirar en cajas o en cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de cargo o comisión.

¿Quiénes más serán beneficiados este mes?

Durante todo noviembre se hará la dispersión de pagos a Pensión Bienestar, lo mejor es que no sólo ellos serán los beneficiados, también recibirán su depósito: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Aunque se depositan durante el mismo mes, cada una ofrece un monto distinto para diferentes grupos de personas:

- Pensión Bienestar: $6,200 pesos.

- Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

- Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.