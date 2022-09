Calderón miente, sí tuve escoltas por amenaza, dice Zaldívar

Zaldívar acusó que el ex Presidente Calderón miente cuando asegura que no se enteró de las amenazas contra él y su familia, tal como dijo en un documental de Netflix sobre el caso de la ciudadana francesa, el cual se estrenó en agosto pasado.

"No solo Calderón sabía, sino que lo supo en tiempo real", dijo hoy el Presidente de la Corte en su conferencia de prensa mensual.

"Calderón me llamó por teléfono. Me dijo que si iba a presentar alguna denuncia, le dije que no le veía ningún caso, qué denuncia iba a presentar cuando eran ellos mismos. Me ofreció protección de la Policía Federal, le dije que no confiaba en los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, y entonces me ofreció seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP), y como en las Fuerzas Armadas de nuestro País sí confío, acepté el ofrecimiento", narró.