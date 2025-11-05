Retrocede la inversión en México durante agosto

Los principales motores de la economía reportaron resultados divergentes durante agosto de 2025, mientras la inversión física retrocedió, el consumo privado interno ganó terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó una caída mensual de 2.7% en el octavo mes del año, luego de registrar un crecimiento de 1.4% en julio.

Este resultado se debió a que la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 3.1% en agosto pasado, su mayor caída mensual en lo que va del año. La de origen nacional subió 0.7%, mientras que la importada se contrajo 5.2%, debido al desplome de 13.6% en equipo de transporte.

¿Qué ocurrió con la inversión en construcción?

Por su parte, la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.5%, ligando tres meses a la baja. A su interior la edificación residencial disminuyó 1.4%, en tanto que la no residencial cayó 2.1%, debido al estancamiento de obra pública y privada.

¿Cómo se comportó el consumo privado?

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un ligero aumento mensual de 0.6% en agosto, después de un retroceso de 0.2% en julio.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó un crecimiento mensual de 0.8%. A su interior, el de bienes avanzó 1.3%, mientras que la demanda de servicios subió 0.2%. Por su parte, el consumo de bienes importados aumentó 0.3%, ligando cuatro meses al alza.

De esta forma, el consumo privado interno registró un incremento a tasa anual de 0.9% en el octavo mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 8.9%, ligando doce meses a la baja.