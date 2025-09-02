Helicóptero se desploma en el Estado de México; dos muertos

La tarde de este martes un helicóptero que sobrevolaba por la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl cayó y dos personas murieron, informó Protección Civil del Estado de México.

Según el reporte preliminar, la aeronave con matrícula XA QST de la empresa Heliamerica-México se vino abajo en terrenos de cultivo en el límite de Tepetlixpa y Juchitepec, en el paraje conocido como Las Palmas.

Residentes de la zona fueron los primeros que se percataron de la caída de la aeronave y avisaron a las autoridades.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil mexiquense.

Los elementos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno observaron que en ese sitio estaban los cuerpos de dos personas sin vida.

Debido al impacto el helicóptero se desintegró; la hélice quedó a unos metros de distancia de la cabina donde viajaban los tripulantes, que por el momento no han sido identificados.

El paraje donde ocurrió el accidente es de difícil acceso, dio a conocer Protección Civil mexiquense.

Aparentemente, la aeronave había salido de Iguala, Guerrero y se dirigía a la Ciudad de México.

Por los hechos se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que inicie la investigación del percance.