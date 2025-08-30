Cae en Guerrero uno de los más buscados de EU

Resultado de trabajos coordinados para detener a generadores de violencia, en una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue detenido Gabriel "N" en Guerrero.

Derivado de la cooperación internacional, se tuvo conocimiento que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, era la zona de movilidad de un sujeto que contaba con orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades estadounidenses, además de estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, por lo que los agentes de seguridad se trasladaron al sitio.

Al realizar recorridos de seguridad, ubicaron a una persona que coincidía con sus características, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron.

Fue así que a Gabriel "N" le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.



