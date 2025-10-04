Regresa a México Buque Escuela Cuauhtémoc

El buque Escuela Cuauhtémoc zarpará este sábado de regreso a México, tras el accidente que sufrió en mayo pasado en el puente de Brooklyn, Nueva York, con saldo de dos tripulantes fallecidos: una cadete y un marino.

Más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y oficiales navales se incorporarán al buque para integrar el crucero de instrucción "Consolidación de la Independencia 2025", de retorno a nuestro país.

Para ello, informó la Secretaría de Marina, los cadetes viajaron este sábado a la ciudad de Nueva York para integrarse al Embajador y Caballero de los Mares, que saldrá del muelle 86 en Hudson River Park, la tarde del sábado.

El buque fue reparado y se encuentra listo para zarpar con la tripulación con la que conmemora el día de la Armada de México.