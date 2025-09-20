Relación México-EU vale 100 mdd por hora

Todos los días cruzan por la frontera entre México y Canadá 500 mil camiones de mercancías y más de un millón de personas, lo que hace a Norteamérica la región global más fuerte e integrada política y comercialmente, dijo Fernanda Guarro, vicepresidenta de American Chamber of Mexico (AmCham).

"Esto representa un comercio por hora de 100 millones de dólares.

"En Norteamérica no solamente somos socios comerciales, somos una región que coproduce, y eso hace que nuestras cadenas de valor estén sumamente integradas y muy sofisticadas", apuntó la especialista.

Por ello, es necesario que ante tal capacidad de integración regional, especialmente con Estados Unidos, México defienda el impacto regional de su participación, tanto como proveedor, como consumidor.

Por ejemplo, dijo Fernanda Guarro, mientras que las mercancías manufacturadas en México cuentan con un 10 por ciento de contenido regional de Norteamérica, las mercancías de China, que llegan a Estados Unidos, apenas cumplen con el 1 por ciento de insumos de la región.

"Esta integración económica es como un huevo revuelto, imposible separar la clara de la yema. Estamos absolutamente integrados", apuntó la empresaria en el Summit "Rumbo económico de México y Norteamérica", organizado por Coparmex.