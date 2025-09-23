Expulsa CAAAREM 9 agentes por huachicol

Hasta el momento, nueve agentes aduanales han sido desafiliados de la CAAAREM por vínculos con el huachicol fiscal, afirmó el presidente del organismo, Iñaki Zaragoza.

En entrevista, el dirigente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) admitió que el mecanismo aduanal tenía fallas que permitieron la corrupción, pero aseguró que los procedimientos ya fueron modificados.

"Sí hubo agentes aduanales malos, claro. Son nueve agentes aduanales que están plenamente identificados, mismos que ya no forman parte de nuestra confederación", dijo.

Zaragoza asistió al Senado para la clausura del "Diálogo nacional: El papel estratégico de las aduanas y de los agentes aduanales en el desarrollo económico del País", en el que agentes aduanales conversaron con legisladores en el marco de la discusión de la reforma a la Ley Aduanal promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin precisar cuáles, el presidente comentó que el ecosistema aduanero tuvo varias fallas, mismas que ya se están trabajando con la Presidenta.