Marinos no viajaron en avión de EE. UU.

Un dictamen oficial aclaró este martes que los marinos mexicanos no viajaron en la aeronave C-130 Hércules de Estados Unidos que aterrizó el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Según el documento, el avión transportó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y no los 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada que estaban programados para participar en ejercicios conjuntos en Mississippi.

¿Qué aclaró el dictamen oficial sobre los marinos?

La solicitud de autorización para el traslado de los marinos fue enviada por la Secretaría de Gobernación al Senado el 17 de diciembre, pero la sesión de la Comisión de Marina prevista para el 5 de enero fue cancelada. Por ello, la salida de los elementos de la Armada aún no ha sido aprobada, lo que mantiene pendiente el inicio de la capacitación internacional que estaba programada del 18 de enero al 13 de marzo.

Acciones de la autoridad ante la llegada de la aeronave

Entre los objetivos del entrenamiento se encontraba fortalecer la coordinación con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y mejorar el uso de plataformas no tripuladas para vigilancia y adquisición de blancos. El dictamen señalaba que la misión tendría como fin proyectar a México como un actor comprometido con la seguridad regional y el mantenimiento del Estado de derecho en el mar.

Reacciones del PAN sobre la situación de los marinos

La situación generó cuestionamientos del PAN, cuyo diputado Héctor Saúl Téllez aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría transgrediendo las facultades del Senado al permitir la entrada de aeronaves estadounidenses y la entrega de presos mexicanos. Los legisladores demandaron al Ejecutivo explicaciones sobre los acuerdos bilaterales y las condiciones de los traslados.

Hasta el momento, el Senado no ha reprogramado la sesión para autorizar la salida de los marinos ni el ingreso de tropas extranjeras, mientras persiste la polémica sobre la transparencia de estas operaciones y la soberanía nacional en materia de seguridad.