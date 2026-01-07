Continúa búsqueda de maestra Mirna Barrera en Yucatán

A casi un mes de la desaparición de la maestra Mirna Barrera Vera en Mérida, su búsqueda ha llegado a los estados de Campeche y Quintana Roo con el objetivo de que más personas ayuden para dar con el paradero de la mujer, extraviada desde el 9 de diciembre pasado.

Este miércoles 7, la profesora jubilada cumple 87 años de edad.

De acuerdo con la familia de la mujer, colectivos de Madres Buscadoras de los citados estados han compartido la imagen de la maestra en sus redes sociales y grupos de apoyo, para ampliar el rango de búsqueda más allá del estado de Yucatán.

Acciones de la autoridad en la búsqueda de Mirna Barrera Vera

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán, en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda, amplió la búsqueda a los municipios de Hunucmá, Tetiz, Kinchil, Celestún y en diversas zonas de la ciudad de Mérida.

El organismo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, informó que estas acciones se desarrollan con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

Detalles sobre la desaparición de la maestra en Mérida

Hay que señalar que la búsqueda no ha cesado, principalmente en Mérida donde se siguen difundiendo imágenes de la señora Mirna en redes sociales y por medio de carteles en diferentes zonas, sobre todo en el centro, sur y poniente de la capital yucateca.