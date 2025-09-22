Autoridades buscan helicóptero de CFE desaparecido en Jalisco

Elementos de diversas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en la zona serrana de San Sebastián del Oeste, en Jalisco, para intentar localizar un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que desapareció del radar mientras sobrevolaba la zona la tarde de este lunes.

Se presume que la aeronave se desplomó mientras volaba a baja altura haciendo labores de revisión de las líneas de electricidad en las inmediaciones del cerro El Jabalí.

A las labores de búsqueda por tierra y aire se han unido personal de la Defensa, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta.