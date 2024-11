Investigación de la desaparición de una pareja en El Carmen, Nuevo León

Por: Agencia Reforma

Noviembre 13, 2024 - 12:33 p.m.

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia busca a una pareja que desapareció desde el pasado domingo cuando viajaban en una motocicleta prestada, en la Colonia Antares, en El Carmen.

Se trata de Luis Javier Guzmán Barragán, de 25 años y Azeneth Alfonso Martínez, de 20 años, quienes convivían con un amigo el día que desaparecieron.

De acuerdo con el boletín de búsqueda lanzado por el Grupo GEBI, los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado domingo, en la Colonia Antares.

El papá del joven desaparecido, quien se identificó como Roger, dijo vía telefónica que su hijo y su nuera fueron vistos el domingo por la tarde a bordo de una motocicleta, propiedad de un amigo.

"El domingo en la mañana los vi, le fui entregar un dinero, que me había dicho que le prestara, se lo fui llevar en la mañana. Ya en la tarde lo vieron que iba para el Aurrerá en (Colonia) Arcos, iban en la moto del muchacho, iban solos", detalló el padre del joven.

El hombre dijo que su hijo trabaja en una empresa de fabricación de tarimas, mientras que la joven labora en una compañía procesadora de carnes.

Detalló que se dieron cuenta de la desaparición de los jóvenes, porque su nuera no acudió a trabajar a la empresa, en donde también trabaja la madre del joven desaparecido.

"Al día siguiente mi esposa se fue a trabajar y dice que no vio a mi nuera,y siempre se veían a la hora de salida, pero ya no la vio

"Me comentó que no había visto a mi nuera, entonces vino y se fue a llamarle y no le contestó, estaba el teléfono apagado y se preocupó", indicó.

Fue hasta el martes por la mañana que interpusieron la denuncia de desaparición ante la Fiscalía y aportaron datos del joven con el que la pareja estuvo conviviendo ese domingo y quien les prestó la motocicleta.

Según trascendió ayer por la tarde, la Agencia Estatal de Investigaciones encontró la última ubicación de la pareja por sus teléfonos y dieron con el domicilio del joven con el que estuvieron conviviendo ese domingo.

Se trata de un joven de nombre Daniel, y el cual esta siendo investigado por las autoridades ya que es la última persona que convivió con los jóvenes desaparecidos.