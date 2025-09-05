Denuncian desinterés en búsqueda de mujer

Ya pasaron dos años desde la desaparición de Blanca Yolanda Figueroa Cabral. Para la familia son días de pena y para la Fiscalía es un caso archivado más, acusó Francisco Javier Figueroa, padre de la víctima.

"A dos años, el Gobierno de Jalisco, como en todos los casos, no ha hecho nada, ni le ha movido nada y le dieron carpetazo", lamentó.

Blanca Yolanda, de 38 años, era la administradora de la Torre Heritage en Puerta de Hierro, Zapopan.

Fue desaparecida el 5 de septiembre de 2023, después de tener una cita con su jefe Daniel "S" y con una mujer llamada Noemí, a quien le entregaría la administración.

La Fiscalía cateó la oficina donde fue la reunión, en la Calle Gabriel D´annunzio 5514, al cruce con Rafael Sanzio, en la Colonia Jardines Vallarta, y el padre de Blanca localizó una bolsa con sangre la cual se confirmó que era de Blanca.

Pero después de eso, la dependencia encargada de investigar no informó si se hizo búsqueda de campo en la finca para reconocer si estaba un cadáver.

Daniel "S" era buscado por la desaparición, pero fue asesinado el 19 de marzo de 2024 junto con cuatro hombres más en Villa Corona. La investigación de homicidio no se ha ligado con la desaparición de Blanca.

La Fiscalía de Jalisco había pedido que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, por tratarse de delincuencia organizada, pero la FGR lo declinó, por lo que la investigación sigue a cargo del Estado.

Blanca había denunciado ante la Federación que el 25 de noviembre de 2023, Noemí y un inquilino de la torre Heritage entraron con gente armada al edificio y robaron 700 mil pesos del pago de mantenimiento.

Otro antecedente que no ha sido investigado por la Fiscalía es el de violencia familiar que vivió Blanca con su pareja, Marlo Aarón. El padre de la mujer aseguró que ella había interpuesto denuncias.

"Hay muchos antecedentes del trato que le dio a mi hija, con pistola la amenazaba", explicó Francisco.

Antes de ser desaparecida, tenía 8 meses de haber vuelto con él.

Además, él nunca avisó a su familia o a las autoridades que ella estaba desaparecida, sino que solo recogió el carro de ella y sacó electrodomésticos de su casa, denunció la familia de Blanca.

La sábana de llamadas de la víctima muestra que ella estuvo hablando con él hasta antes de quedar incomunicada.

En abril, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió al Gobierno de Jalisco resolver esta desaparición.

"No puedo con esta pena, tengo a mis cuatro nietos y no hallo cómo hacerle, y la pena de que no sé nada de mi hija, yo diario estoy de la mano de Dios, le pido que me la dejen como sea, para tenerla dónde llorar", pidió su padre.



