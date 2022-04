Buscaron a Viridiana durante casi tres años; siempre estuvo en una fosa común

La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., Carmen Sepúlveda Gómez, denunció en entrevista que después de esto, la familia de Viridiana sigue siendo revictimizada, pues la madre de la joven, Blanca Estela Cárdenas Rodríguez, recibió el aviso este viernes a las 13:00 horas, pero los trámites para la entrega del cuerpo se realizarán hasta la siguiente semana.

Dijo que durante ese día se realizaron diversas gestiones con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Víctimas y el Ayuntamiento de Coquimatlán para tratar de agilizar el procedimiento, pero no hubo respuesta positiva con el argumento de que se atraviesa el fin de semana.

"Nuestra indignación es por qué se esperaron hasta el viernes para avisarle a nuestra compañera que ahí se encontraba el cuerpo de su hija desde hace casi tres años, por qué no lo hicieron desde el lunes para que ella pudiera hacer los trámites de inmediato, porque con esto sólo le están alargando el sufrimiento".

Sepúlveda Gómez señaló que Colima está viviendo una situación muy complicada en esta materia, pero no es nueva la problemática y "no entregan en tiempo y forma los cuerpos de las personas que habían estado desaparecidas, está rezagado todo, necesitamos apoyo de la sociedad para ver cómo vamos a apoyar a nuestra compañera para la entrega de su hija y todos los gastos que se vienen para ella".

La madre de la víctima, Blanca Estela Cárdenas, dijo que desde la desaparición de su hija ha vivido con "la impotencia, el dolor y el coraje de tantos años, por el sufrimiento de no saber dónde se encontraba; por un hijo no importa lo que tengas que pasar, pero no es justo la negligencia del gobierno, dónde está ese apoyo que necesitamos como padres cuando tenemos un hijo desaparecido".

Comentó que su coraje es porque su hija Viridiana desapareció el 18 de mayo de 2019 y a pesar de que fue encontrada el 7 de junio siguiente, la mandaron a una fosa común y hasta este viernes le avisaron que estaba en ese lugar. "¿Por qué esperaron tanto tiempo para avisarme? ¿De qué sirve entonces que hayan tenido las muestras de ADN que podían confrontar, si no lo hicieron?", cuestionó.

Acompañada de dos de sus hijos, la mujer refirió que el cuerpo de su hija fue encontrado junto a un canal, "con su estómago destruido, envuelta en un trapo blanco con rojo; gracias a Dios no la cremaron, gracias a Dios no la tiraron, que está ahí en esa fosa y debo esperar más para sacarla de ahí; ¿cuánto tiempo debo esperar más, qué no es suficiente todo esto que yo he llevado a cabo?; necesito que me ayuden por favor, respondan a mi súplica como madre, necesito ayuda para sacar a mi hija de ahí y darle cristiana sepultura, que es lo que más desea un padre".