Buscan PRI y PAN debatir y no los dejan

La senadora panista Kenia López Rabadán subió a tribuna para exigir que se abriera la discusión de esos temas en la Comisión Permanente. Con fotos y pancartas, la legisladora demandó que Morena no le tenga miedo a hablar y enfrentar su responsabilidad en la tragedia del Metro.

"Le tienen miedo a que hablemos de la tragedia, que ya cumplió un año, se derrumbó la línea 12 del metro y ustedes aquí en la Ciudad de México no han podido dar respuesta de justicia a los capitalinos. ¿A qué le tiene miedo?, ¿por qué no debatir?, ¿por qué no hablar de lo que realmente le importa a los mexicanos?, ¿saben qué le importa a los capitalinos?, cuándo va a haber justicia en este país. 26 personas fallecieron, 26 personas perdieron la vida y ustedes hoy quieren hablar del reglamentillo. No sean cínicos, hay que hablar de justicia, hay que hablar de lo que realmente le importa a México", expresó.