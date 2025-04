Buscan estrategias por desaparecidos

En el reinicio de los diálogos entre el Gobierno federal con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que buscan escuchar a los activistas para reforzar las iniciativas de reforma planteadas por el Ejecutivo, las cuales, hasta ahora, se mantienen en pausa.

Desde el anterior sexenio dejaron de realizarse las reuniones periódicos entre este sector de familiares y allegados a víctimas de desaparición forzada con las autoridades.

Ahora, en la reunión en el Hotel Ejecutivo, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaria indicó que en respuesta a la orden de la Presidenta Sheinbaum, la dependencia a su cargo se comprometió a atender esta problemática como prioridad de Estado.

Por ello, pidió a los 33 integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Nayarit escuchar la propuesta de Sheinbaum Pardo, así como también emitir sus opiniones para reforzar las medidas.

“Tenemos la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de atender como una prioridad del Estado, el problema de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias. Este es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo que nos lleve a la localización de sus seres queridos”, declaró.

Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, omitió contestar si la Presidenta Claudia Sheinbaum estará abierta a cambios propuestos por las organizaciones de personas buscadoras, pues algunas de ellas en semanas pasadas acusaron un desconocimiento del tema al señalar que las herramientas propuestas ya existen y las autoridades no las llevan a cabo.

“Vamos a recibir todas las propuestas y van a ser presentadas a la Presidenta y hará un pronunciamiento al respecto”, dijo a la prensa.

En tanto, tras ser cuestionado señaló que las reformas se mantendrán en la congeladora de la Cámara alta hasta que no finalicen las mesas de diálogo con los colectivos, rumbo a fin de este mes.

“¿Sigue en pausa (el paquete de reformas)?”, le cuestionó la prensa.

“Sí, sigue en pausa, es lo que nos han informado, que vamos a estar en espera de los resultados de este diálogo. Va haber diálogos hoy, mañana, el jueves, el 23, 23 y 24 de este mes”, declaró.

El viernes pasado la titular del Ejecutivo le puso freno al paquete de iniciativas que se discutirían en Comisiones para subir al Pleno el próximo jueves, en atención a la exigencia de colectivos a ser escuchados.

En tanto, personal de Segob escuchará el mensaje de cinco integrantes de la organización, a quienes les asignaron hasta cinco minutos para hablar en cada una de las tres rondas planteadas.

Tras su mensaje inicial, Rosa Icela Rodríguez abandonó la sala de conferencias del Hotel Ejecutivo, que los padres y madres buscadoras tapizaron con lonas de las pesquisas de sus familiares, prometiendo regresar para las conclusiones.

Al respecto, la buscadora Indira del Socorro Navarro reconoció la apertura histórica de las autoridades para escuchar las propuestas de los colectivos, lo que calificó como el inicio de un trabajo en conjunto.

“Quiero darles el agradecimiento a todos ustedes que se han dado la oportunidad de abrir este canal de comunicación, creo que es histórico esta apertura que han tenido con nosotros las víctimas no sólo con nuestro colectivo, sino general. Somos muchas víctimas en el país y creo que es el inicio para caminar juntos. Nosotros no somos enemigos. Queremos caminar de la mano con ustedes, trabajar en conjunto y ser escuchados. No sólo ser escuchados, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a algún acuerdo”, dijo.

Se espera que mañana acuda el colectivo Luz de Esperanza, desde Guadalajara, Jalisco, bajo el mismo formato.