Impulsan incrementar vacaciones a doce días

Para evitar un agotamiento laboral y, en el peor de los casos, situaciones de depresión y estrés, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ha presentado una iniciativa que busca duplicar el tiempo de esparcimiento y que se debate ya entre expertos antes de su paso, este septiembre por las Cámaras legislativas.

Alejandra Rodríguez lleva año y medio de trabajo sin descanso alguno. Aunque tenía derecho a seis días de vacaciones luego de cumplir su primer aniversario en la empresa de contabilidad, no pidió su tiempo y ahora no podrá recuperarlo.

"En Recursos Humanos me dijeron que no eran acumulables y como no los tomé, ahora solo tengo derecho a siete días cuando cumpla el segundo año", relata. Trabaja ocho horas diarias, cuando llega el fin de mes suele laborar horas extra, pero pocas veces se las han remunerado.

La Ley Federal del Trabajo considera que los empleados tienen derecho a seis días de descanso en su primer año, y se aumenta un día por cada año trabajado, aunque en ocasiones no pueden rebasar los 12 días.

"Yo nunca he estado más de dos años en un trabajo, no he tenido ese chance", dice Rodríguez, de 33 años.

Patricia Mercado, secretaria de la comisión legislativa donde se debate este asunto, explica que se busca reformar dos artículos de la Ley del Trabajo para que se dupliquen los días de vacaciones y al mismo tiempo, se añadan dos por cada año trabajado hasta llegar a 20