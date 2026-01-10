Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Oaxaca

Después de una travesía de siete meses, el buque escuela Cuauhtémoc atracó hoy en el muelle de Salina Cruz, con la finalidad de que sea ingresado al astillero de marina 20 o dique seco en los próximos días, para su reparación.

¿Qué ocurrió con el buque escuela Cuauhtémoc?

El llamado caballero de los mares permaneció siete meses en su recorrido de enseñanza marítima por diversos puertos del mundo, después del accidente que sufrió en mayo de este año al chocar contra el puente de Brooklyn de Nueva York.

Tras el choque, las autoridades de Marina informaron que 22 tripulantes resultaron heridos y dos personas fallecieron, una cadete de Veracruz y el marino Adal Jair Maldonado Marcos, de San Mateo del Mar.

Detalles del accidente en el puente de Brooklyn

Construido en 1982, el velero está considerado por las autoridades marinas como el mensajero de la paz, de la armonía y de la amistad entre los países del mundo y ahora, podrá ser visitado y admirado por la comunidad istmeña en los próximos días.

Impacto en la comunidad istmeña tras la llegada del Cuauhtémoc

El buque escuela Cuauhtémoc ingresa anualmente a inicios de enero al dique seco para reparaciones menores y después permanece unos días donde recibe la visita de las familias del Istmo.