Alumno resulta con lesiones severas tras ser golpeado en Mérida

Un grave y preocupante caso de bullying se registró en la Secundaria Técnica No. 54, donde al menos 10 estudiantes agredieron a Dylan Andréi A.P., alumno de nuevo ingreso, quien resultó con lesiones severas.

El alumno, de 13 años de edad, señaló que la agresión se originó dentro del plantel, mientras los profesores organizaban los festejos por el Día de la Independencia.

Precisó que un grupo de alumnos lo golpearon porque les ganó en la fila para subir a un toro mecánico y, no conformes, lo siguieron a su salón donde lo volvieron a golpear.

Sin embargo, logró salir del salón y de la escuela, pero los adolescentes lo alcanzaron en un parque cercano, donde lo volvieron a golpear.

Dylan logró escapar hasta que llegó a su casa donde contó a sus padres lo sucedido, los cuales solicitaron una ambulancia que lo trasladó al hospital y posteriormente avisaron a las autoridades.

John Arriaga, padre del menor, denunció la indiferencia del director de la escuela, quien, según dijo, únicamente se limitó a cuestionar si la agresión ocurrió o no dentro del plantel.

Indicó que ya presentó una denuncia contra los presuntos responsables, quienes ya se encuentran plenamente identificados.

Además, exigió a las autoridades de la escuela expulsar a los agresores y que la Secretaría de Educación de Yucatán atienda el caso, ya que su hijo ya no quiere regresar a la escuela por temor a ser agredido otra vez.

Por su parte, este jueves la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) informó que ya atiende este caso, por lo que estableció comunicación inmediata con la directiva del plantel para verificar la situación y dar seguimiento conforme a los protocolos oficiales.

De acuerdo con el reporte de la escuela, los hechos ocurrieron el viernes 12 de septiembre cuando se llevó a cabo una actividad por las Fiestas Patrias, en horario escolar bajo la supervisión de docentes, prefectos, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo.

La jornada concluyó después de las 19:00 horas, momento en que los estudiantes se retiraron de manera habitual, sin registrarse incidentes dentro de las instalaciones.

Posteriormente, madres y padres de familia acudieron al plantel para señalar una presunta agresión ocurrida en un parque cercano, cuando los alumnos ya habían salido.

Aunque se mencionó que el altercado pudo estar relacionado con hechos previos, no existe reporte ni antecedente en los registros escolares.

La SEGEY, a su vez, estableció contacto directo con la madre y el padre del estudiante para ofrecer respaldo institucional.