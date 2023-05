"Superpeso", debido a confianza, gobernabilidad, sin corrupción: AMLO

Luego que ayer el peso cerró en 17.42 unidades, su mejor nivel desde hace siete años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no deja de sorprender el fortalecimiento del peso y señaló que en esto puede haber varios factores, pero uno muy importante es la confianza pues se sabe en el mundo financiero, afirmó, que no hay corrupción, hay gobernabilidad y que hay un auténtico Estado de Derecho y no de "cohecho" como era antes.