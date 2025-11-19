Tiendanube reporta crecimiento del 106% en El Buen Fin 2025

La plataforma Tiendanube reportó que las tiendas que operan en su ecosistema tuvieron un crecimiento del 106% de facturación en la edición del Buen Fin 2025, duplicando el desempeño que obtuvieron en 2024.

En un comunicado, la empresa informó que el comercio electrónico es clave para el crecimiento de los negocios del país, puesto que las tiendas que están dentro de su sistema registraron 19 mil 175 transacciones, es decir un aumento del 119% y un alza de 42% respecto a la venta de productos comparado con el año anterior.

¿Qué cifras destacan del Buen Fin 2025?

Además, resaltó que 37% de las tiendas participantes tienen menos de un año de operación en su sistema, lo que rectifica su compromiso por impulsar los nuevos negocios. "El Buen Fin 2025 superó el umbral de lo proyectado en métricas clave. Este resultado no es solo un número; es la validación del impacto que la tecnología y las soluciones de Tiendanube tienen en la economía digital de México, permitiendo a miles de emprendedores y negocios escalar sus ventas", afirmó Juan Vignart, Country Manager de Tiendanube México.

De acuerdo con Tiendanube, las entidades que más reportaron ventas son Ciudad de México con 14.34%, Estado de México con 9.03%, Jalisco con 8.07% y Nuevo León con 4%.

¿Cómo se comportaron los métodos de pago?

Además, reveló que el Buen Fin atrajo a 12 mil 895 consumidores únicos, que representaron un aumento del 74%, sumando un aproximado de 12 mil 605 nuevos consumidores. Respecto a los métodos de pago y opciones de entrega, la empresa indicó que Pago Nube alcanzó una participación del 20% de las transacciones, mientras que el pago en efectivo o transferencia creció 5%, manteniéndose como la opción más relevante para los usuarios.

Sobre los artículos más demandados, Tiendanube señaló que fueron los de uso personal, regalos y productos para cierre de año. Indicó que la categoría de moda se consolidó como la favorita durante el Buen Fin, con una participación del 33.6% del total de las ventas; a las que siguieron Belleza y cuidado personal con 16.3%, Hogar y jardinería con 6.5% y Libros con 4.8%.