Piden a PROFECO claridad por shows de BTS en México

Ante el anuncio que se dio este día sobre la serie de presentaciones que tendrá la agrupación BTS en mayo en México, como parte de su gira mundial durante este 2026, un representante político pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor "meter mano" y evitar abusos de parte de las empresas boleteras.

Reacciones de las fans ante el anuncio de BTS

Esta noticia no pasó desapercibida para las "armys", quienes no dejaron de lado la euforia por saber que su agrupación favorita estará en el país.

Sin embargo, el legislador Jorge Álvarez Maynez se adelantó a lo que ha venido ocurriendo en fechas anteriores con shows de este tipo, altos costos, cambios en los escenarios y comisiones no anunciadas.

Piden que no haya abusos y sean claros con lo que se ofrece al público

Acciones de la autoridad sobre boletos de BTS

Debido a lo anterior, envío un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor y se pongan las bases claras, con el fin de que los asistentes no sean defraudados o paguen de más.

"Hoy se anunció que BTS (?????) viene a México. Por eso, hemos solicitado de manera formal a la Procuraduría Federal del Consumidor que se publiquen de manera anticipada y clara: Precios, Cargos, Mapas de asientos, Condiciones completas de venta de boletos... Todo esto, conforme a los principios de información veraz y trato justo." publicó en su página de Facebook.

El representante del Movimiento Ciudadano exigió a las boleteras que anuncien con tiempo todo lo necesario para que las fans hagan una compra justa, ya que se han presentado casos en donde existen abusos, cambios inesperados y nadie quiere hacerse responsable.