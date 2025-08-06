Identificado agresor de mujer en elevador en Ciudad de México

Video exhibe brutal agresión contra mujer en un elevador

En redes sociales se difundió otro caso de violencia hacia la mujer, esta vez en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. El periodista Carlos Jiménez publicó un video en el que se observa a una mujer siendo agredida dentro de un elevador por un hombre identificado como Jaime "N", señalado como presunto responsable.

La víctima, identificada por el periodista como Cristina, de nacionalidad española, fue golpeada, pateada y arrastrada dentro del ascensor. Aunque intentó defenderse, fue derribada y atacada repetidamente. Las imágenes muestran que la mujer terminó con heridas visibles en el rostro, particularmente en el pómulo y la boca.

Tras la agresión, Cristina fue hospitalizada y denunció que las amenazas en su contra continúan. Por ello, pidió el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para garantizar su seguridad.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades capitalinas.

En un comunicado firmado por el despacho Cohen & Ibarra Abogados, representantes legales de la víctima, se confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio y que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante las autoridades desde esa fecha.

A nombre de la mujer, la defensa agradeció las muestras de apoyo y solidaridad hacia la víctima, pero solicitaron que se respete su privacidad para evitar su revictimización.

También destacó la atención médica inmediata que recibió por parte de la Cruz Roja Mexicana, la cual fue clave para su estabilización física y emocional. Asimismo, reconoció la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que atendió la denuncia con sensibilidad y compromiso.

De acuerdo con el comunicado, será la Fiscalía capitalina la que dé continuidad al proceso legal. Cristina, por ahora, permanece enfocada en su recuperación.