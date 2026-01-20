Sarampión suma siete mil contagios en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El brote de sarampión en México ha alcanzado 7 mil 131 casos confirmados hasta el 18 de enero de 2026, de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. La enfermedad, que reapareció en febrero de 2025 a partir de casos importados, se ha extendido a las 32 entidades del país y a 252 municipios.

Las autoridades sanitarias también han confirmado 24 defunciones asociadas al sarampión, de las cuales 21 se concentran en Chihuahua y una en Jalisco. Estas entidades encabezan la lista de contagios, junto con Chiapas, Michoacán y Guerrero, lo que refleja una amplia dispersión del virus en distintas regiones del país.

El grupo más afectado es el de niñas y niños de entre uno y cuatro años de edad, con más de mil casos registrados, seguido por menores de cinco a nueve años. La Secretaría de Salud ha señalado que más del 90% de los contagios corresponden a personas sin antecedente de vacunación, y que los cuadros graves se presentan principalmente en población con esquemas incompletos, malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud mantiene un monitoreo permanente del comportamiento epidemiológico del sarampión a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.

La dependencia informó que durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de cercos epidemiológicos, campañas intensivas y estrategias de respuesta rápida. Asimismo, reiteró el llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación, al subrayar que la vacuna es segura, gratuita y la principal herramienta para prevenir la enfermedad.