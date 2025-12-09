Aplican 10 millones de dosis contra sarampión

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, ante el brote de sarampión registrado durante 2025, se han aplicado a la fecha 10 millones 316 mil 873 dosis de vacunas, dentro de la estrategia nacional de vacunación intensiva. Esta acción ha permitido una reducción sostenida de la curva de transmisión en todo el país.

¿Qué medidas se están tomando ante el brote de sarampión?

La dependencia señaló que los nuevos casos se concentran principalmente en comunidades que no cuentan con su esquema completo de vacunación, destacando los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.

Para reforzar la protección, se implementaron operativos territoriales, seguimiento epidemiológico y acompañamiento técnico federal en las entidades afectadas, con el objetivo de interrumpir la cadena de contagio de manera definitiva.

Acciones de la autoridad para contener el sarampión

Entre las medidas adoptadas se encuentran los cercos vacunales, que consisten en aplicar dosis de manera intensiva en 25 manzanas alrededor de la vivienda de los casos confirmados, así como recorridos casa por casa por brigadas de vacunación en los municipios con contagios.

El pasado 6 de diciembre, la Ssa realizó una reunión extraordinaria de coordinación con las autoridades de salud de los estados mencionados para reforzar las acciones de prevención, contención y vacunación, especialmente ante la mayor movilidad social prevista durante el mes de diciembre.

Además, la Secretaría de Salud aseguró que existe abasto suficiente de biológicos, los cuales han sido entregados oportunamente a los estados y a las instituciones del sector salud, como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para su distribución y aplicación.

Impacto del brote de sarampión en comunidades vulnerables

Finalmente, la Ssa hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse antes de viajar durante la temporada decembrina, como medida fundamental para protegerse y proteger a los demás, y así evitar nuevos brotes de la enfermedad.