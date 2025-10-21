Supera Brasil a México en acceso financiero

La inclusión financiera en América Latina avanza, pero México sigue sin alcanzar el ritmo de transformación que exhiben otras economías de la región. De acuerdo con el Global Financial Inclusion Index 2025, elaborado por Principal Financial Group y el Centre for Economics and Business Research, el país permanece entre los diez últimos lugares del ranking global, mientras Brasil consolida su liderazgo regional impulsado por la expansión de su plataforma de pagos instantáneos Pix.

El informe revela que, aunque América Latina acumuló su cuarto año consecutivo de mejora, el progreso fue marginal. El puntaje regional se ubicó en 44.7 puntos, apenas 0.1 más que el año anterior.

El avance se explica por inversiones en infraestructura financiera digital, pero las brechas estructurales y la limitada participación de empleadores continúan frenando el acceso equitativo a servicios financieros.

En contraste, Brasil se posicionó como referente gracias a su ecosistema digital. Desde 2022, su puntaje ha aumentado 19.3 puntos, lo que refleja la expansión masiva de Pix y la confianza en las soluciones digitales. Chile y Perú también registraron avances modestos derivados de políticas de protección al consumidor y reformas en sus sistemas de pensiones.