Jugador del Tec de Monterrey pisa intencionalmente a rival

La ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano) fue escenario, hace unas horas, de una conducta antideportiva que poco tardó en volverse viral, generando indignación en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

Todo ocurrió en el compromiso entre Borregos del Tecnológico de Monterrey y Borregos CEM, en el que uno de los jugadores se lanzó contra un compañero con la intención de lastimarlo. En las imágenes, se puede ver al número 44 de los Borregos del Tec, quien con la pierna izquierda pisa cerca de la rodilla a uno de sus oponentes, quien se encontraba en el césped tras el final de una jugada.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Luego de la acción, compañeros del elemento afectado se lanzaron contra el jugador, quien fue identificado como José López, mismo que en el pasado ya tuvo un antecedente similar y siguió formando parte del equipo. López, quien se desempeña como linebacker, no ha compartido ningún comentario en redes sociales, al igual que su equipo, generando molestia de la afición, que espera una sanción ejemplar por parte de la ONEFA.