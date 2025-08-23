Noticias

Mujer rescatada por Bomberos tras caer en socavón de Gustavo A. Madero

Mujer cae en socavón en la esquina de Avenida 8 Talismán y Eduardo Molina, en Gustavo A. Madero. Intervención de Bomberos y ERUM.
  • Por: El Universal
  • 23 / Agosto / 2025 - 05:27 p.m.
  • COMPARTIR
Mujer rescatada por Bomberos tras caer en socavón de Gustavo A. Madero

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que una mujer cayó en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En redes sociales, el Jefe Vulcano informó que la mujer fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado.

La oquedad se encuentra en la esquina de Avenida 8 Talismán y Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al parecer, la mujer iba caminando cuando el socavón se abrió y cuya profundidad es de casi dos metros, por lo que se observa en imágenes difundidas en redes.

EL MAÑANA RECOMIENDA