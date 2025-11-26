No hubo acuerdos con transportistas

Transportistas y productores advirtieron este martes que continuarán con los bloqueos y manifestaciones si no logran acuerdos con el gobierno federal, asegurando que sus protestas son apartidistas y no tienen fines políticos.

Integrantes de la ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino acudieron a la Secretaría de Gobernación para una mesa de diálogo con autoridades encabezadas por Julio Berdegué y César Yáñez, aunque se decretó un receso ante la falta de avances.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los líderes del sector agrícola y transportista rechazaron que los bloqueos hayan terminado y acusaron al gobierno de intentar dividirlos. Mientras exigían soluciones concretas, las autoridades solicitaron la libre circulación y advirtieron que no había certeza de levantar los bloqueos. Los inconformes aseguraron que seguirán las manifestaciones hasta obtener respuestas, y se espera que la negociación se reanude en breve.