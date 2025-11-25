Rechaza Segob una persecución política

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), respondió a los señalamientos de una persecución judicial que hicieron productores del campo y transportistas contra integrantes de su movimiento, en el marco del mega bloqueo de este 24 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación insistió en que deben retirarse los bloqueos para no afectar a la ciudadanía, además de reiterar que el diálogo está abierto. "¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?", cuestionó la titular de la Segob. "Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace años; tienen carpetas de obstrucción de las vías principales, incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueos de carreteras, de toma de casetas. No nacimos ayer", expresó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Rosa Icela Rodríguez indicó que los transportistas y productores deben demostrar con pruebas las acusaciones que hacen: "Si ellos dicen ´nos amenazan´, que nos prueben, lo digo así, no todos los estamos llamando a la mesa".

El Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acusaron en un comunicado "persecución política y amenazas" contra el líder de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa. "Ha recibido llamadas intimidatorias por parte de Tonatiuh González Rosales, quien ostenta el cargo de director de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Gobernación. Lejos de cumplir su enlace para la gobernabilidad y el diálogo, el funcionario ha recurrido a las prácticas más oscuras del viejo régimen, lanzando un ultimátum cobarde: ´O desactiva la movilización o se le abrirá carpeta de investigación´", señalaron.