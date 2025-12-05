Bloquean agricultores cruces internacionales

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Los cruces internacionales de carga en Ciudad Juárez, Chihuahua, continúan bloqueados por agricultores que protestan contra la reciente aprobación de la Ley Nacional de Aguas. Desde la noche anterior, los manifestantes han mantenido obstruidos los accesos con maquinaria pesada, impidiendo el tránsito de camiones y vehículos de carga que conectan con Estados Unidos.

Durante la mañana de este jueves, se constató que los bloqueos persistían y que los agricultores habían pasado la noche en el lugar, instalando casas de campaña y encendiendo fogatas para protegerse de las bajas temperaturas registradas en la frontera. La presencia constante en los puntos de acceso demuestra la firmeza de su protesta y la intención de mantener la presión sobre las autoridades.

Los manifestantes han señalado que no tienen planes de retirarse hasta recibir noticias y avances de la comitiva que se encuentra en la Ciudad de México, donde se analiza la Ley Nacional de Aguas que consideran afectará gravemente la actividad agrícola y el acceso al agua para el campo. Su objetivo es visibilizar su inconformidad y presionar por modificaciones a la legislación.

Autoridades estatales y locales han monitoreado la situación y evalúan los efectos económicos del bloqueo, especialmente en la industria y el comercio de la región, dada la importancia de los cruces de carga de Ciudad Juárez como punto estratégico de intercambio internacional.

Se teme que la interrupción prolongada pueda generar retrasos en el suministro y pérdidas económicas significativas.

Mientras tanto, organizaciones agrícolas y funcionarios del gobierno mantienen comunicación para intentar negociar una solución que permita liberar los accesos sin que se pierda la fuerza de la protesta.

La situación se mantiene tensa, con presencia constante de los manifestantes y vigilancia de las autoridades, a la espera de decisiones que definan los próximos pasos de ambas partes.