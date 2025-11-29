Celebran liberación de carreteras

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) celebró la reapertura de las principales carreteras del país tras los bloqueos de transportistas y productores, y destacó que esta medida beneficia directamente a las familias y al comercio formal, permitiendo restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica.

¿Qué ocurrió?

La organización reconoció el papel de la Secretaría de Gobernación y del gobierno federal en lograr este acuerdo. Al mismo tiempo, Concanaco urgió a que las inconformidades que originaron las movilizaciones sean atendidas mediante diálogo y la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Confederación enfatizó la importancia de proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares. Esta reapertura es un paso crucial para el desarrollo económico del país y la estabilidad de las comunidades afectadas por los bloqueos.